ธนกฤษ ซิมตระกูล

จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจจาก London School of Foreign Trade และ University of California at Berkeley, University Certificate in Management Development Program. ประสบการณ์การทำงาน : Account Executive บริษัทลีโอเบอร์เน็ต, บรรณาธิการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด นิตยสารคู่แข่ง, Strategic Planner บริษัท Prakit/FCB, Managing Director บริษัท Emperior, Director บริษัท Retail Leasing International, Managing Director บริษัท Fusion Marketing, Editoral Advisor นิตยสาร The Company